Στα ύψη η αγωνία για την 45χρονη στην Κρήτη: Άφαντη 18 μέρες - Drones και σκύλοι στην έρευνα

Μεγάλη είναι η επιχείρηση που έχει στηθεί για τον εντοπισμό της 45χρονης που αγνοείται στην Κρήτη από τις 30 Μαΐου.

Η αστυνομία έχει επεκτείνει την έρευνα σε σημεία όπου φέρεται να εθεάθη η γυναίκα τελευταία, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ΕΡΤ.

Στις σημερινές (18/06) έρευνες θα σηκωθούν και drone, ενώ θα υπάρξει και συνδρομή από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, σε μία προσπάθεια να εντοπιστεί η γυναίκα.

Κάθε πληροφορία που δέχεται η αστυνομία για την υπόθεση εξαφάνισης εξετάζεται σοβαρά, με τις έρευνες να συνεχίζονται και με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών που έφτασαν στο νησί από την Αθήνα.

Όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, η υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και βήμα-βήμα από την αρχή.

Αυτή την ώρα, είπε, δεν έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο. «Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο χειρισμός μας είναι πολύ προσεκτικός» επεσήμανε.

Η εξαφάνιση της 45χρονης

Υπενθυμίζεται πως η 45χρονη είχε πάει στο πατρικό της σπίτι για να πληρώσει έναν εργάτη για μερικές εργασίες. Ύστερα περίμενε το λεωφορείο για να μεταβεί στην εργασία της.

Ωστόσο, έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σήμα ζωής. Το κινητό της έπαψε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγυιάς.

Ο αδελφός της ανέφερε την εξαφάνισή της στις 7 Ιουνίου, καθώς και ο ίδιος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.