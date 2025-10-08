Στα ύψη η σεξουαλική παρενόχληση γυναικών και το «mobbing» στην εργασία: Τι δείχνει η Έκθεση για το 2024

Βγήκε στη δημοσιότητα η έκθεση του 2024 από το Τμήμα τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας και αποσκοπεί

Τα ευρήματα της έκθεσης που παρουσίασε η Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσων Μαρία Αντωνοπούλου, δείχνει ότι ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας ανήλθε σε 318, σημειώνοντας υπερδιπλασιασμό σε σχέση με το 2022 που οι καταγγελίες ήταν 151.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για επώνυμες καταγγελίες που υποβλήθηκαν σε τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ανά την επικράτεια για διενέργεια εργατικής διαφοράς, με την πλειονότητα αυτών των καταγγελιών να έχουν υποβληθεί σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών, Κεντρικής Μακεδονίας, Πειραιώς και Δυτικής Αττικής.

Έκθεση για την βία στην εργασία: Τα ποιοτικά και τα ποσοτικά ευρήματα

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα πορίσματα της έρευνας για το 2024 είναι τα εξής:

Φύλο καταγγελλόντων: 66% γυναίκες και 34% άνδρες, στοιχείο που, όπως ανέφερε η κυρία Αντωνοπούλου, αναδεικνύει τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα των γυναικών στον εργασιακό χώρο ενώ, ταυτόχρονα, αποκαλύπτει και την ύπαρξη ανδρικών θυμάτων παρενόχλησης.

Φύλο καταγγελλομένων: 70% άνδρες και 30% γυναίκες, υποδηλώνοντας, σύμφωνα με την κυρία Αντωνοπούλου, τη διατήρηση παραδοσιακών νοοτροπιών περί υπεροχής του ανδρικού φύλου σε ορισμένους χώρους εργασίας.

Όπως είπε, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, παρατηρείται ότι το κάθετο mobbing, δηλαδή οι βίαιες και παρενοχλητικές συμπεριφορές οι οποίες προκαλούνται από τον εργοδότη, μειώνεται, ενώ το οριζόντιο mobbing -μεταξύ συναδέλφων- αυξάνεται.

Τύπος παρενόχλησης: Υποβλήθηκαν 280 καταγγελίες για λεκτική βία, ηθική και ψυχολογική παρενόχληση, εκ των οποίων 46 καταγγελίες για σωματική βία και 38 για σεξουαλική παρενόχληση.

Κατακόρυφη αύξηση στις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Εντός του 2024, καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση στην υποβολή καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης: από 12 υποθέσεις το 2023 σε 38 το 2024.

Η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελλόντων ήταν γυναίκες σε ποσοστό 89%, ενώ έγιναν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και από τρεις άνδρες και ένα διεμφυλικό άτομο.

Το σύνολο των καταγγελλόμενων ήταν άνδρες

Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, σε ποσοστό 53% των περιπτώσεων, η σεξουαλική παρενόχληση καταγγέλθηκε ότι προκλήθηκε από τον ίδιο τον εργοδότη. Σε ποσοστό 47% ως καταγγελλόμενος είναι άλλος εργαζόμενος ή υπεύθυνος.

Το ποσοστό σύστασης προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια ανήλθε σε 26%, ενώ σε ποσοστό 8% επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις.

Σε ποιους κλάδους εργασίας παρατηρούνται τα περισσότερα περιστατικά βίας

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης για το 2024, την πρώτη θέση στις καταγγελίες για εν γένει παραβιάσεις σε θέματα βίας και παρενόχλησης στην εργασία κατέχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου σε ποσοστό 28%, των ξενοδοχείων και της εστίασης, με αθροιστικό ποσοστό 26%.

Σύμφωνα με την κυρία Αντωνοπούλου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη λήψη προσφορότερων μέτρων και τη στοχευμένη δράση προς την επίτευξη αλλαγής της εργασιακής κουλτούρας σε αυτούς τους κλάδους.

Ως προς τα μεγέθη των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων, η πλειονότητα των καταγγελιών έγινε από εργαζόμενους μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ποσοστό 67%. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες επιχειρήσεις της μεσαίας τάξης που απασχολούν από 151 έως 250 εργαζόμενους, φαίνεται να έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό την απαιτούμενη αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας με ποσοστό καταγγελιών μόλις 3%.

Ηλικιακή κατανομή

Ο μεγαλύτερος αριθμός των καταγγελλόντων (ποσοστό 48%), ανεξαρτήτως φύλου, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών, ακολουθούν οι ηλικίες 35-44 ετών με 27%, ενώ με πολύ μικρότερα ποσοστά έπονται οι ηλικιακές ομάδες 25-34 ετών, 18-24 ετών και οι άνω των 65 ετών με μόλις 1%.

Ως προς τις ηλικιακές ομάδες, την πρώτη θέση στις καταγγελίες κατέχουν με ίσα ποσοστά (40%) η γενιά Χ και οι Millennials και ακολουθούν οι Zoomers και οι Baby Boomers.

Τα πρώτα στοιχεία για το 2025

Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025, πραγματοποιήθηκαν 1.008 έλεγχοι στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας αναφορικά με τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα θέματα της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Από το σύνολο των ελέγχων:

825 έλεγχοι ήταν προγραμματισμένοι (ποσοστό 82%),

129 πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών (13%) και

54 έλεγχοι διενεργήθηκαν στο πλαίσιο εργατικών διαφορών.

Υπήρχε στόχευση ελέγχων σε συγκεκριμένους κλάδους: στο λιανικό εμπόριο (22%), στην εστίαση (15%), στο χονδρικό εμπόριο (9%) και στα καταλύματα (8%).

Από τους ελέγχους αυτούς, διαπιστώθηκαν συνολικά 62 παραβάσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει το 6,15%.

Η εστίαση κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 23% επί του συνόλου των παραβάσεων, ενώ ακολουθούν το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, με ποσοστά 15% και 8% αντίστοιχα.

Τα καταλύματα παρουσιάζουν σχετική συμμόρφωση, με χαμηλότερο ποσοστό παραβάσεων (ποσοστό 6% επί του συνόλου των παραβάσεων).

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν σε 120.200 ευρώ, με το 65% να προκύπτει από εργατικές διαφορές, το 22% από επιτόπιους ελέγχους κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών και το 13% από προγραμματισμένους ελέγχους.

Συνολικά, μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2025, διενεργήθηκαν 307 εργατικές διαφορές σχετικά με τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, με αυξητική τάση σε σχέση με το 2024 και κορύφωση των καταγγελιών κατά τους θερινούς μήνες.

Το mobbing, δηλαδή το φαινόμενο της λεκτικής βίας, της ψυχολογικής και της ηθικής παρενόχλησης, αποτέλεσε κυρίαρχη μορφή παρενόχλησης, αντιστοιχώντας στο 78% των περιπτώσεων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε αύξηση των εργατικών διαφορών που περιείχαν και σωματική βία συγκριτικά με το 2024.

Αντίθετα, οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση έχουν μειωθεί, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται σε 5,8% του συνόλου.

Οι εργατικές διαφορές εντοπίστηκαν κυρίως στους κλάδους εστίασης, καταλυμάτων και εμπορίου, οι οποίοι συγκέντρωσαν το 69% των σχετικών καταγγελιών.

Ως προς το προφίλ των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, με ποσοστό 66,1%, αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 37,2%.