Μενού

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17/12: Ποιες γραμμές δεν επηρεάζονται

Στάση εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ την Τετάρτη 17/12. Οι γραμμές που δεν επηρεάζονται από την κινητοποίηση.

Reader symbol
Newsroom
Λεωφορείο
Λεωφορείο | EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ για την Τετάρτη 17/12.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 17:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, ενόψει των αρχαιρεσιών.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ