Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17/12: Ποιες γραμμές δεν επηρεάζονται

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ για την Τετάρτη 17/12.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 17:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, ενόψει των αρχαιρεσιών.
Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- «Χέρια ψηλά, βγες από το όχημα»: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον γιο του Κατρίνη
- Από περιτονίτιδα πέθανε ο 43χρονος που χτύπησε γιατρό και κατέληξε - Τι αναφέρουν πληροφορίες του Reader
- Κατάπιε την ηρωίνη για να την κρύψει και πνίγηκε: Αδιανόητος θάνατος στη Λευκάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.