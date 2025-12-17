ΣΤΑΣΥ: Ανακαίνιση στο σταθμό Μοναστηράκι - Ξεκινούν οι εργασίες στην πρόσοψη του κτηρίου

Την εκκίνηση των εργασιών για την ανανέωση της εικόνας της πρόσοψης του κτηρίου που στεγάζει τον σταθμό του Μετρό στην πλατεία του Μοναστηρακίου, ανακοίνωσε η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, πρόκειται να αρχίσουν οι τεχνικές παρεμβάσεις στην πρόσοψη του κτιρίου του σταθμού επί της πλατείας Μοναστηρακίου.

Το νεοκλασικό κτίριο εισόδου στον σταθμό έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο και έχει μεγάλο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένας από τους παλαιότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ, ξεκίνησε να λειτουργεί το 1895, ενώ το 2003 έγιναν έργα εκσυγχρονισμού και ταυτόχρονα εγκαινιάστηκε ο σταθμός που εξυπηρετεί τη Γραμμή 3 του Μετρό.

Οι εργασίες που θα ξεκινήσουν σχετίζονται με τη συντήρηση και επισκευή των ξύλινων θυρών που βρίσκονται στις 3 κύριες όψεις του κτιρίου, στις οποίες παρατηρούνται φθορές. Οι 15 συνολικά θύρες εισόδου είναι πανομοιότυπες, χαρακτηριστικό της νεοκλασικής τυπολογίας, με τοξωτό φεγγίτη και κατασκευασμένες από φυσική ξυλεία.

Παράλληλα, θα υλοποιηθούν και μεγάλης κλίμακας εργασίες χρωματισμού σε όλη την πρόσοψη, ενώ θα αποκατασταθούν και οι γύψινες ταινίες (μπορντούρες).

Οι βελτιώσεις στον σταθμό γίνονται στο πλαίσιο εγκεκριμένης μελέτης της υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπό την επίβλεψή της.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 169.850 ευρώ , πλέον Φ.Π.Α. και ο ανάδοχος «FTF ΑΝΩΝΥMΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει τη συμβατική υποχρέωση να το ολοκληρώσει εντός 6 μηνών.

«Την ίδια ώρα, τον ερχόμενο Ιανουάριο η ΣΤΑ.ΣΥ θα έχει στα χέρια της τη μελέτη, που θα αποτυπώσει την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού Μοναστηράκι της Γραμμής 1 (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσει τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία» αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.