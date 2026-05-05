Σταθμός Πελοποννήσου: Επιστροφή στα «περασμένα μεγαλεία» - Το σχέδιο αποκατάστασης και αξιοποίησης

Ένα πραγματικά εμβληματικό μνημείο της νεοελληνικής ιστορίας, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου, έχει μπει σε τροχιά αποκατάστασης μετά από χρόνια εγκατάλειψης.

Εκατομμύρια Έλληνες έχουν περάσει κάποια στιγμή από αυτό το ιστορικό πλην ξεχασμένο σημείο, ανάμεσα στην πλατεία Καραϊσκάκη και τον Σταθμό Λαρίσης. Τώρα, έρχεται για πρώτη φορά απάντηση στο ερώτημα αν θα λάβει ποτέ τη μεταχείρηση που αξίζει.

Πλέον, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, εταιρείας μέλους του Υπερταμείου/Growthfund, για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Πελοποννήσου.

Η εγκατάλειψη γύρω από τον Σταθμό Πελοποννήσου | Eurokinissi

Σταθμός Πελοποννήσου: Τα στάδια της αποκατάστασης

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρεις διακριτούς αλλά αλληλένδετους άξονες δράσης, οι οποίοι συνθέτουν ένα ενιαίο πλαίσιο προστασίας, αποκατάστασης και μελλοντικής αξιοποίησης του μνημειακού κτιρίου και του ευρύτερου χώρου του.

1ος Άξονας: Άμεσα μέτρα προστασίας

Στις αρχές του 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση όλων των εργασιών άμεσων μέτρων προστασίας του ιστορικού κτιρίου, κατόπιν σχετικών εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι παρεμβάσεις εστίασαν στην άμεση προστασία και διασφάλιση της δομικής και λειτουργικής ακεραιότητας του σταθμού, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη φάση της συνολικής του αναβάθμισης.

2ος Άξονας: Συνολική αποκατάσταση κτιρίου και περιβάλλοντος

Στις 27 Απριλίου 2026 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ η κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκπόνηση σειράς εξειδικευμένων μελετών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου. Στατική Μελέτη ενίσχυσης κτιρίου – αποκατάστασης βλαβών και νέων κατασκευών. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου. Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Οι μελέτες προγραμματίζεται να υποβληθούν προς έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού εντός του έτους, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση ωρίμανσης του έργου.

Το εσωτερικό του Σταθμού Πελοποννήσου | Eurokinissi

3ος Άξονας: Αξιοποίηση κτιρίου και περιοχής

Η ΓΑΙΑΟΣΕ δημοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2026 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος» για την αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πόλου πολιτισμού και συνοδών χρήσεων με σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτιρίου.

Η διαδικασία αποσκοπεί στη συλλογή προτάσεων και στην εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη μακροχρόνια αξιοποίηση του Σταθμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 12η Ιουνίου 2026.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου αποτελεί ένα εμβληματικό κτίριο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και προστατεύεται από την πολιτιστική νομοθεσία.

Η αποκατάσταση και λειτουργική επανένταξή του στον αστικό ιστό της Αθήνας εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΓΑΙΑΟΣΕ για την ανάδειξη της σιδηροδρομικής κληρονομιάς της χώρας και τη μετατροπή της σε μοχλό πολιτιστικής, αστικής και οικονομικής ανάπτυξης.