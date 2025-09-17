Σταυροί, «αντίχριστοι» και καλόγριες στην Εθνική Πινακοθήκη: Άγνωστοι διαμαρτύρονται για έκθεση

Με «μπροστάρη» τον Νικόλαο Παπαδόπουλο, πρώην βουλευτή της «Νίκης» και νυν δημιουργό του «Ελληνικού Παλμού», αρκετοί πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από την Εθνική Πινακοθήκη για να διαμαρτυρηθούν για την έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου».

Κοινά χαρακτηριστικά των διαδηλωτών είναι οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, το πανό «έξω οι Αντίχριστοι από την Ελλάδα» και εκπρόσωποι της εκκλησίας, που διαμαρτύρονται έξω από την Εθνική Πινακοθήκη.

Παπάδες στην Πινακοθήκη | Eurokinissi

Μοναχή στην Πινακοθήκη | Eurokinissi

Διαμαρτυρία στην Εθνική Πινακοθήκη | Eurokinissi

Εθνική Πινακοθήκη: Η έκθεση και το περιεχόμενό της

Ένα θεματικό αφιέρωμα στην ελληνική Τέχνη.

Η επιδραστικότητα της ανατρεπτικής θέασης του κόσμου από τον Goya αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική στο χρόνο. Κάνει εμφανή την παρουσία της στην απελευθερωτική έκρηξη των σουρεαλιστικών οραμάτων και της ποιητικής γλώσσας του μοντερνισμού, ενώ συνεχίζει μέχρι σήμερα να μας προσφέρει μια πολύτιμη δεξαμενή πρωτότυπων εικαστικών ερμηνειών για τη σχέση μας με τον κόσμο και τα όντα που τον συναποτελούν. Τα χαρακτικά του διακρίνονται για την αληθοφάνεια του τερατώδους, την πειστικότητα του παράλογου και την έλξη του αποτρόπαιου.

Αξιοποιώντας τη θεατρικότητα της καρναβαλικής παράδοσης και της Commedia dell’ Arte, ο Goya συνθέτει ένα καινοφανές σύμπαν στο οποίο κυριαρχεί η αμφισημία και η υβριδικότητα, η διαρκής αιώρηση ανάμεσα στο οικείο και το ανοίκειο, αίσθηση που οφείλεται στην αριστοτεχνική συναρμογή δημοφιλών, καθημερινών θεμάτων με παράταιρες, απειλητικές, αποκρουστικές ή και δυσερμήνευτες μορφές οι οποίες παραδόξως μας έλκουν αντί να μας απωθούν, ίσως διότι σ’ αυτές αναγνωρίζουμε διαισθητικά κάτι βαθιά δικό μας.

Με κινητήριο μοχλό τις σειρές των χαρακτικών έργων του Goya στην Εθνική Πινακοθήκη και συνεπείς στην πρόθεση να ανανεώσουμε τα εργαλεία ανάγνωσης των ιστορικών συλλογών με το πρόγραμμα δράσεων του Ενδιάμεσου Χώρου, παρουσιάζουμε παράλληλα με την έκθεση των 80 χαρακτικών της σειράς Los Caprichos, ένα θεματικό αφιέρωμα στην ελληνική τέχνη με τίτλο Η Σαγήνη του Αλλόκοτου.

Στην ομαδική έκθεση περιλαμβάνονται έργα δέκα καλλιτεχνών που από διαφορετικές αφετηρίες εναγκαλίζονται και εικονίζουν το αλλόκοτο, το υβριδικό, και το γκροτέσκο.

Καλλιτέχνες: Άγγελος Αντωνόπουλος, Γιάννης Γαΐτης, Σίλεια Δασκοπούλου, Μαριάννα Ιγνατάκη, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Χριστόφορος Κατσαδιώτης, Τάσος Μαντζαβίνος, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Άγγελος Παπαδημητρίου, Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Εγκαίνια: Τετάρτη 22 Ιανουαρίου

Διάρκεια: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025

Επιμέλεια: Συραγώ Τσιάρα