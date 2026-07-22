Αίσθηση και ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει η τοποθέτηση της Θεοφανίας Παπαθωμά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόλις λίγες ημέρες μετά την είδηση για την απώλεια του Λορέντζο Καριέρε.
Αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση της συγγραφέως Χρυσηίδας Δημουλίδου, η οποία θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον 51χρονο. Δημοσιεύοντας ένα κολλάζ φωτογραφιών του Λορέντζο μαζί με τη μητέρα του, Ματούλα, η συγγραφέας έγραψε:
«Ο Λορέντζο Καριέρε, που αγαπήσαμε όλοι, δε μένει πια εδώ. Η Ματούλα τον πήρε μαζί της… Ήταν μόλις 51 ετών».
Ανάμεσα στα δεκάδες σχόλια κάτω από τη δημοσίευση, εκείνο της γνωστής ηθοποιού ήταν που τράβηξε αμέσως την προσοχή. Η Θεοφανία Παπαθωμά έγραψε χαρακτηριστικά: «Ποτέ καμία νύφη δε νίκησε την πεθερά. Κάρμα».
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