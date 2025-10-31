ΣτΕ: Άκυρη η διάταξη που εξίσωνε τους απόφοιτους καλλιτεχνικών σχολών με απόφοιτους Λυκείου

Ως αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022, με τις οποίες τα πτυχία των αποφοίτων Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών εξομοιώνονταν με τίτλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αποτελεί δικαίωση για τους εργαζόμενους στον χώρο της Τέχνης, έπειτα από έναν αγώνα που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.

Με τις αποφάσεις 1941 και 1942/2025, το ΣτΕ έκρινε ότι «η παράλειψη πρόβλεψης ξεχωριστής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης — μεταξύ των κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ — παραβιάζει το άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 7 του Συντάγματος».

Όπως επισημαίνει το Δικαστήριο, ο νομοθέτης υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7, να διαφοροποιεί τους αποφοίτους των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών από εκείνους της δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς οι σχολές αυτές — με τον νόμο 1158/1981 — έχουν ρητά χαρακτηριστεί ως ανώτερες και ενταγμένες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ιστορική απόφαση και οι αντιδράσεις

Η απόφαση του ΣτΕ έρχεται έπειτα από έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε, τον Δεκέμβριο του 2022, το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022. Το διάταγμα προέβλεπε την εξομοίωση των πτυχίων των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών (Θεάτρου, Χορού, Κινηματογράφου κ.ά.) με απολυτήρια Λυκείου, γεγονός που εργαζόμενοι στον χώρο του Πολιτισμού, καλλιτεχνικά σωματεία και κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν χαρακτηρίσει ως «υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών».

Ακολούθησε πολύμητο κύμα κινητοποιήσεων από ηθοποιούς, μουσικούς, χορευτές και τεχνικούς του Πολιτισμού, με αίτημα την αναγνώριση της βαθμίδας σπουδών και την άμεση ανάκληση του διατάγματος.

Το σκεπτικό του ΣτΕ

Στο σκεπτικό των αποφάσεων, οι σύμβουλοι Επικρατείας τόνισαν ότι η κρίση τους στηρίζεται και στην συνταγματική υποχρέωση του κράτους να προάγει την τέχνη. Κατά πλειοψηφία, έκριναν ότι η ένταξη των αποφοίτων των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών — φοίτησης τουλάχιστον τριών ετών μετά το Λύκειο — στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίκειται στο Σύνταγμα.

Η εξομοίωση τίτλων που απονέμονται από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εκείνους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας βαθμίδας, σημειώνει το ΣτΕ, παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη βαθμίδα της ανώτερης εκπαίδευσης και την αποστολή του κράτους να υποστηρίζει και να αναπτύσσει τις τέχνες.