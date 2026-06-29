Στέφανος Τσιτσιπάς: Επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας με τον πατέρα του - «Θα του πάρει χρόνο να το αποδεχτεί»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά, λίγες ώρες μετά την αινιγματική ανάρτηση που έκανε ο τελευταίος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας ενόψει της πρεμιέρας του στο φετινό Wimbledon, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εξήγησε τους λόγους της απόφασής του.

«Θα του πάρει λίγο χρόνο να το αποδεχτεί, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά που χωρίσαμε. Τότε είχα αφήσει ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό. Τώρα πιστεύω πως έχει πολλά να προσφέρει και σε άλλους. Για μένα, όμως, θεωρώ ότι έχει ήδη δώσει ό,τι μπορούσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη θέση του Απόστολου Τσιτσιπά στο προπονητικό επιτελείο αναμένεται να αναλάβει ο Τόμας Περίν, μέλος της Ακαδημίας του Πατρίκ Μουράτογλου. Ο Μουράτογλου, πάντως, θα διατηρήσει συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του Έλληνα πρωταθλητή.

Στην πρεμιέρα του στο Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο τενίστα, Νο117 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Court 16 και είναι προγραμματισμένη ως η δεύτερη του ημερήσιου προγράμματος, με το πρώτο σερβίς να αναμένεται μεταξύ 15:00 και 16:00 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Η αινιγματική ανάρτηση του Απόστολου Τσιτσιπά

Νωρίτερα, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε δημοσιεύσει στο Facebook ένα μήνυμα με νόημα, το οποίο προκάλεσε συζητήσεις.

«Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: αν χάσεις το λεωφορείο, ίσως γλίτωσες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως σε έσωσαν από το λάθος μέρος.

Αν έφυγαν, ίσως άφησαν χώρο για όσους έρχονται. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Εμπιστεύσου την παράκαμψη».