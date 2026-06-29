Με τον μακάβριο απολογισμό του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα να έχει ανέλθει σε πάνω από 1.500 νεκρούς, παραδοσιακοί εχθροί βάζουν στην «άκρη» προς στιγμήν τις διαφορές τους και επικεντρώνονται στο έργο της ανθρωπιστικής αποκατάστασης.

Οι ΗΠΑ, συνδράμοντας τόσο οικονομικά όσο και έμπρακτα, έχουν στείλει στο πληγέν κράτος στρατιωτικές δυνάμεις για να βοηθήσουν κυρίως στις προσπάθειες απεγκλωβισμών.

Η Νότια Διοίκηση κοινοποίησε μια ανάρτηση που δείχνει Αμερικανούς πεζοναύτες να βοηθούν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης «όλο το εικοσιτετράωρο», για να υποστηρίξουν τις διεθνείς επιχειρήσεις.

Searching through shadows and rubble to save lives.

U.S. Marines navigate hazardous debris and collapsed structures in Venezuela to locate survivors following the June 24 earthquakes.



The Marines are working around the clock to support international search and rescue operations… pic.twitter.com/kAxMn8Vysu — U.S. Southern Command (@Southcom) June 29, 2026

Βενεζουέλα: Και η Κίνα στο πλευρό των πληγέντων

Διασωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα | Getty

Παράλληλα η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δήλωσε ότι θα στείλει 100 εκατομμύρια γιουάν (14,72 εκατομμύρια δολάρια) σε προμήθειες έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα.

Οι προμήθειες θα παραδοθούν το συντομότερο δυνατό, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικώνο Guo Jiakun, με το Πεκίνο να είναι έτοιμο να παράσχει περαιτέρω υποστήριξη.

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Βενεζουέλα: «Χάνουν» τη μάχη με τον χρόνο

Όσο περνούν ωστόσο τα 24ωρα, οι ελπίδες για τους πάνω από 50.000 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τους απροσμέτρητους τόνους από συντρίμμια, λιγοστεύουν.

Περισσότερος χρόνος εντοπισμού σημαίνει πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποκύπτουν στα τραύματά τους, καταβάλλονται από πείνα και δίψα, ή πεθαίνουν από ασφυξία.

Και υπάρχουν και φυσικά τα «ξεχασμένα» θύματα. Ρεπόρτερ του Sky News, επισκέφθηκε την πόλη Ελ Χούνκο στα ορεινά ηπειρωτικά, ψηλά πάνω από την πρωτεύουσα Καράκας.

Κοινότητες όπως αυτή, έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στην αντίδραση της κυβέρνησης στους σεισμούς, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι οι αγροτικές περιοχές μακριά από τα κύρια αστικά κέντρα έχουν παραμεληθεί.

Ένας τοπικός ιερέας λέει στον ανταποκριτή ότι, παρόλο που υπήρξε κάποια αντίδραση, τα δύο τρίτα των προσπαθειών διάσωσης οφείλονταν στους ντόπιους.