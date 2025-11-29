Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος πήρε την ευθύνη για την παράβαση του Κ.Ο.Κ υποστηρίζοντας ότι εκείνος οδηγούσε το supercar του γιου του την ημέρα που έγινε «πιάστηκε» από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 210χλμ. την ώρα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live» ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που καταγράφτηκε να τρέχει με 210 χλμ. και παρέδωσε το δίπλωμά του. Ωστόσο, δεν έγινε δεκτό.

Η ιστορία αυτή, ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου οπότε και βεβαιώθηκε η παράβαση. Μέχρι τότε, σύμφωνα με την εκπομπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε πληρώσει το πρόστιμο αλλά δεν είχε μπει ούτε στην εφαρμογή που έρχεται ειδοποίηση για το πρόστιμο.

Το δικαίωμα ενστάσεως έχει ισχύ επτά ημερών γι’ αυτό και ο διοικητής της Τροχαίας ενημέρωσε τον Απόστολο Τσιτσιπά ότι επειδή έχουν παρέλθει η επτά ημέρες, θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

«Το Lotus το οδηγούσε άλλος» είχε υποστηρίξει ο δικηγόρος του

Ο Θανάσης Παπαθανασίου, δικηγόρος του τενίστα, είχε προβεί σε δηλώσεις, στις οποίες υποστήριξε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος την ώρα της παράβασης, αλλά άλλο άτομο στο οποίο είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο, κάτι που συνηθίζει να κάνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα είχε ήδη τακτοποιηθεί.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί» είχε δηλώσει στο tennisnews ο συνήγορός του.

