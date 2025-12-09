Μέχρι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου έχει διορία ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκειμένου να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης του και ήδη πολλά ερωτήματα εγείρει το γεγονός ότι δεν το έχει δώσει ακόμα στις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αθλητής εντοπίστηκε τέλη Σεπτεμβρίου να κινείται με 213 χλμ/ώρα, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ και στην αφαίρεση του διπλώματος, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Μάλιστα, στην αρχή είχε δηλώσει ότι το όχημα το οδηγούσε ένας φίλος του ενώ πριν μόλις μια εβδομάδα ο πατέρας του Απόστολος Τσιτσιπάς ισχυρίστηκε ότι εκείνος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Mega, οι αστυνομικοί της τροχαίας διαπίστωσαν ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει ελληνικό δίπλωμα. Για τον λόγο αυτό μάλιστα, στο online σύστημα της αστυνομίας φαίνεται ότι δεν έχει δίπλωμα.

Οι αξιωματικοί της τροχαίας καλούνται να ψάξουν αν έχει εκδώσει άδεια οδήγησης σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αν αυτό ισχύει, ο τενίστας μπορεί νόμιμα να οδηγήσει στην Ελλάδα ενώ οφείλει να το δώσει στις αρχές μετά την παράβαση που έκανε.