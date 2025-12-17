«Μυστήριο» παραμένει η υπόθεση με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμα οδήγησης του τη στιγμή που ο τενίστας πρέπει να το παραδώσει στην Αστυνομία, αφού κατηγορείται ότι εντοπίστηκε να κινείται με 213 χλμ/ώρα.
Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Mega, ωστόσο, η υπόθεση Τσιτσιπά θα έχει «κλείσει» μέχρι το μεσημέρι.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δικηγόρος του τενίστα, ο Ελευθέριος Μανουσάκης, έχει καταθέσει ένα υπόμνημα μέσα από το οποίο αιτιολογεί τα εξής:
- γιατί καθυστέρησε να κατάθεσει ένσταση ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς
- ότι την επίμαχη χρονική στιγμή ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εκτός Αθηνών.
Σήμερα αναμένεται να εξεταστεί ο φάκελος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα τηρηθεί ο νόμος και αν τελικά αποδειχθεί ότι ο τενίστας ήταν εκτός Αθηνών, εκτός Ελλάδος, θα γίνει δεκτή η αίτηση του. Αντιθέτως, αν δεν αποδειχθεί θα σχηματιστεί δικογραφία για τον αθλητή.
