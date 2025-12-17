Μενού

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ότι ήταν εκτός Αθηνών την ημέρα του τροχαίου υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Σήμερα θα «ανοίξει» ο φάκελος για την υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά. Όλα όσα υποτηρίζει ο δικηγόρος του Ελευθέριος Μανουσάκης.

Reader symbol
Newsroom
τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο αυτοκίνητο του | MEGA@GLOMEX
  • Α-
  • Α+

«Μυστήριο» παραμένει η υπόθεση με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμα οδήγησης του τη στιγμή που ο τενίστας πρέπει να το παραδώσει στην Αστυνομία, αφού κατηγορείται ότι εντοπίστηκε να κινείται με 213 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Mega, ωστόσο, η υπόθεση Τσιτσιπά θα έχει «κλείσει» μέχρι το μεσημέρι. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δικηγόρος του τενίστα, ο Ελευθέριος Μανουσάκης, έχει καταθέσει ένα υπόμνημα μέσα από το οποίο αιτιολογεί τα εξής:

  • γιατί καθυστέρησε να  κατάθεσει ένσταση ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς 
  • ότι την επίμαχη χρονική στιγμή ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εκτός Αθηνών.

Σήμερα αναμένεται να εξεταστεί ο φάκελος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα τηρηθεί ο νόμος και αν τελικά αποδειχθεί ότι ο τενίστας ήταν εκτός Αθηνών, εκτός Ελλάδος, θα γίνει δεκτή η αίτηση του. Αντιθέτως, αν δεν αποδειχθεί θα σχηματιστεί δικογραφία για τον αθλητή. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ