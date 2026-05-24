Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: «Ευχαριστούμε τις ελληνικές αρχές που τον πήγαν στη δικαιοσύνη»

Οι ΗΠΑ στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας την απόφαση που έλαβε προ ημερών το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Tο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σχολιάζοντας την αποφυλάκιση ανέφερε: «Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη -είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας.

Εκφράζουμε, επίσης, τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας προς τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών αρχών που, επί γενιές, εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».