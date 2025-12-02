Στη Βουλή κατατέθηκε η νέα τροπολογία της νομοθεσίας περί όπλων από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η οποία κρίθηκε απαραίτητη μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Με την νέα τροπολογία, εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τα όπλα, καθώς ρυθμίζονται τα ζητήματα παράνομης κατοχής όπλων για θήρα, μεταφοράς όπλων και εκρηκτικών υλών, άσκοπων πυροβολισμών, οπλοχρησίας και οπλοκατοχή, για οποία θα επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές.

Σημαντικές είναι και οι τροποποιήσεις στις διατάξεις για τους άσκοπους πυροβολισμούς (μπαλωθιές) εκτός από την δεδομένη απαγόρευση. Σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.000 έως 50.000 ευρώ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Με φυλάκιση έως 2 ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ καθορίζεται και η ποινή για τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο καταστήματος ή ο διοργανωτή της εκδήλωσης, στην οποία έχουν πέσει μπαλωθιές.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προχωρώντας σε δηλώσεις λίγο πριν κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή διαβεβαίωσε πως: «από την ώρα που αυστηροποιείται η νομοθεσία, είναι βέβαιο ότι όλα αυτά, εφόσον πραγματικά, επειδή έχουμε τη βούληση, συμμορφωθούν όλοι και επιβληθεί ο νόμος, νομίζω ότι όλα αυτά θα αποτελέσουν παρελθόν και είμαι βέβαιος γι' αυτό».