Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των μελών εγκληματικής οργάνωσης με απάτες και εκβιασμούς στη Λάρισα

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες μελών εγκληματικής οργάνωσης με δράση στη Λάρισα.

Η σπείρα φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες και εκβιάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πρόκειται για τους:

Βιλανάκης Γεώργιος (1982) στη Λάρισα

Βιλανάκης Κυριάκος (1976) στην Έδεσσα

Βιλανάκης Μάρκος (1984) στην Κατερίνη

Βιλανάκης Άγγελος (1980) στο Άργος

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των -120.000- ευρώ και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες –υπό τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας εν γνώσει κατά το χρόνο κτήσης ή κατά το χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα- της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά την αξία των -120.000- ευρώ.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις έρευνες.

