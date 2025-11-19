Στη φυλακή εννέα για το κύκλωμα τηλεφωνικών απατών: Ελεύθερη η αθλήτρια

Η αίθουσα της πρώην Σχολής Ευελπίδων μετατράπηκε σήμερα σε σκηνή έντασης, καθώς εννέα κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα Ρομά με τις τηλεφωνικές απάτες κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Παρά τις αρνήσεις τους, το δικαστήριο αποφάσισε την προσωρινή τους κράτηση.

Με τις σημερινές αποφάσεις, ο αριθμός των προφυλακισμένων φτάνει τους 14 από τους συνολικά 44 που πέρασαν το τελευταίο διήμερο από το ανακριτικό γραφείο. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η περίπτωση της 37χρονης αθλήτριας. Η ίδια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της και αποφάσισε να την αφήσει ελεύθερη, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.