Στη φυλακή με ισόβια 38χρονος για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό της 13χρονης θετής του κόρης

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, 38χρονος που φερόταν να προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της13χρονης θετής του κόρης, αφού ολοκληρώθηκε η τριήμερη ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο 38χρονος καταδικάστηκε για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος κατ’ εξακολούθηση με την επιβαρυντική περίσταση τέλεσης της πράξης από πρόσωπο που συνοικεί με την ανήλικη, ενώ κρίθηκε επίσης ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση, με θύμα πριν και μετά τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας.

Το δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 360 ημερησίων μονάδων, προς 10 ευρώ ημερησίως .

Η υπόθεση ήρθε στο φως, όταν το 13χρονο κορίτσι, μετά από μάθημα σεξουαλικής αγωγής, αποφάσισε να μιλήσει στη μητέρα της μέσω μηνύματος και να της αποκαλύψει την σεξουαλική εκμετάλλευση που δεχόταν από τον θετό της πατέρα.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία της 45χρονης συζύγου στην αστυνομία. Από εκείνο το σημείο, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με εμπλοκή εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας και τις αναγκαίες ιατροδικαστικές εξετάσεις.