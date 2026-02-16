Στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών

Στη φυλακή μέχρι τη δίκη οδηγήθηκε ο 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών εντός του ιδρύματος που εργαζόταν, μετά την απολογία του.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με τη διακεκριμένη μορφή, λόγω του επαγγέλματός του. Οι εξηγήσεις που έδωσε στον ειδικό ανακριτή ναρκωτικών Θεσσαλονίκης δεν ήταν αρκετές για να πείσουν τις Αρχές και ως εκ τούτου κρίθηκε προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία.

Η φερόμενη δράση του άρχισε να ερευνάται, μετά από καταγγελία που έφτασε στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ανέφερε ότι εισήγαγε επί αμοιβή συσκευές κινητών τηλεφώνων σε κατάστημα κράτησης της Β. Ελλάδας, όπου υπηρετεί.

Η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε την εμπλοκή του 33χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου σε 20 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, έναντι χρηματικής αμοιβής- είτε καταβληθείσας ιδιοχείρως, είτε μέσω τραπεζικών συναλλαγών, το διάστημα από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

H δράση του

O σωφρονιστικός υπάλληλος φέρεται να εφάρμοζε πρακτικές αντιπαρακολούθησης, πραγματοποιώντας δια ζώσης συναντήσεις με τους αγοραστές, διατηρώντας σύντομες τηλεφωνικές επικοινωνίες και αξιοποιώντας διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένη φρασεολογία στις συνομιλίες του.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με το είδος του ναρκωτικού, τα αποκαλούσε είτε «αέρα», είτε «αλμυρά», είτε «γλυκό», ενώ χρησιμοποιούσε σημεία απόκρυψης των παράνομων ουσιών («καβάτζες»). Για τις συναλλαγές του από τη διακίνηση φέρεται να χρησιμοποιούσε το τραπεζικό σύστημα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ερευνών, προέκυψε ότι ο 33χρονος παρέλαβε αντικείμενα από άγνωστο άτομο για λογαριασμό έγκλειστου, με σκοπό να τα εισάγει στις φυλακές όπου υπηρετεί στη Β. Ελλάδα.

Κατά την επιχείρηση σύλληψης του 33χρονου, ο ίδιος αρνήθηκε κατ’ επανάληψη να συνεργαστεί με τις αστυνομικές Αρχές και επιχείρησε με χρήση σωματικής βίας να αποφύγει τον νομότυπο έλεγχό του.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν δύο ακόμη ιδιώτες, 34 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 24 άτομα που συνδέονται με την αποδιδόμενη δράση του σωφρονιστικού στη διακίνηση ναρκωτικών.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια του 33χρονου σωφρονιστικού και του 34χρονου συλληφθέντα, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με όρους μετά την απολογία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κατά περίπτωση, ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα κοκαΐνη (14,27 γραμμάρια), ακατέργαστη και κατεργασμένη («σοκολάτα») κάνναβη (33,04 γραμμάρια), MDMA (2,1 γραμμάρια), πέντε ναρκωτικά δισκία «ecstacy», το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ κ.ά.