Στη φυλακή ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ - Τι ισχυρίστηκε

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή (6/10) με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ.

Σε βάρος του 48χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη οπλοκατοχή καθώς και για προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ η απολογία του διήρκησε περίπου είκοσι λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον των αρχών ότι εντόπισε ένα σακίδιο με δύο χειροβομβίδες πεταμένο στην περιοχή της Ακρόπολης και αποφάσισε να το παραδώσει στην αστυνομία.

Όπως φέρεται να ανέφερε, αρχικά απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα, ωστόσο –κατά τον ίδιο– δεν του δόθηκε σημασία. Έτσι, όπως ισχυρίστηκε, κατευθύνθηκε προς τη ΓΑΔΑ προκειμένου να τις παραδώσει, χωρίς να έχει πρόθεση να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00’, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25’, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν -2- χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται.

Λόγω του περιστατικού είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο, ενώ πραγματοποιήθηκε και ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δεν εντοπίστηκαν άλλα ευρήματα.