Στη ΜΕΘ 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα επειδή έριξε οινόπνευμα σε τζάκι

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας με 12χρονο αγόρι να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες στην προσπάθειά του να ανάψει το τζάκι.

Το περιστατικό συνέβη στο σπίτι του, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος φέρεται να χρησιμοποίησε μπουκάλι με οινόπνευμα την ώρα που συγγενικό του πρόσωπο επιχειρούσε να ανάψει το τζάκι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη και το παιδί να τυλιχτεί στις φλόγες.

Οι γονείς του ανηλίκου τον μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητo να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στην Αθήνα.

Ο 12χρονος διακομίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, (24/11) στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Παραμένει διασωληνωμένος, δίνοντας μάχη ώστε να σταθεροποιηθεί και να κρατηθεί στη ζωή.