Στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη με πνευμονία: Ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε εισαγωγή

Στη ΜΕΘ μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας έχει εισαχθεί η γνωστή παρουσιάστρια Σία Κοσιώνη, κατά πληροφορίες νοσώντας με αναπνευστική λοίμωξη, ενδεχομένως πνευμονία.
Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η κα Κοσιώνη ένιωσε αδιαθεσία με προβλήματα στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πάει στην εργασία της, στον ΣΚΑΪ.
Η παρουσιάστρια μεταφέρθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο, όπου οι θεράποντες γιατροί, μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί φερόμενα από πνευμονιόκοκκο και της έκαναν εισαγωγή, ενώ η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.
- Ο Τραμπ θέλει «κομμάτι» και από την Αλβανία: Συναγερμός από ενώσεις για το νησί Σάσων
- Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
- Πέθανε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που χαστούκισε την Δήμητρα Λιάνη το 1997
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.