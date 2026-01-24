Μενού

Στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη με πνευμονία: Ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε εισαγωγή

Στη ΜΕΘ μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας έχει εισαχθεί η γνωστή παρουσιάστρια Σία Κοσιώνη, κατά πληροφορίες νοσώντας με αναπνευστική λοίμωξη.

Σία Κοσιώνη: «Με θυμώνει πάρα πολύ, νιώθω ότι θέλω να σπάσω την οθόνη»
Σία Κοσιώνη | (NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ)
Στη ΜΕΘ μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας έχει εισαχθεί η γνωστή παρουσιάστρια Σία Κοσιώνη, κατά πληροφορίες νοσώντας με αναπνευστική λοίμωξη, ενδεχομένως πνευμονία.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η κα Κοσιώνη ένιωσε αδιαθεσία με προβλήματα στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πάει στην εργασία της, στον ΣΚΑΪ.

Η παρουσιάστρια μεταφέρθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο, όπου οι θεράποντες γιατροί, μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί φερόμενα από πνευμονιόκοκκο και της έκαναν εισαγωγή, ενώ η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

