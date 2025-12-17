Μενού

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Oι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του Μητροπολίτη Δωδώνης, Χρυσοστόμου στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου.

Reader symbol
Newsroom
Mitropolitis Dodonis
Μητροπολίτης Δωδώνης | Glomex
  • Α-
  • Α+

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπου εισήχθη την Τρίτη (16/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr, οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του. Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί μετά και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ