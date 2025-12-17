Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπου εισήχθη την Τρίτη (16/12).
Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr, οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του. Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί μετά και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή.
- Σοβαρή καταγγελία για τον ευρωβουλευτή, Νίκο Παππά: Φέρεται να χτύπησε δημοσιογράφο
- O Guardian γράφει για «ελληνική τραγωδία»: Φώκιες κρύβονται σε σπηλιές για να γλιτώσουν
- «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Η σκληρή αλήθεια για την Κέιτι Πράις και η φωτογραφία που σόκαρε τους φαν της
- Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης Καρυστιανού», λέει η Βασάρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.