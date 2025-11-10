Μενού

Στη Ροδόπη την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Με ποιους θα συναντηθεί

To πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη την Τρίτη.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης | EUROKINISSI
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Το πρωί ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Μαρώνεια.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής.

Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

