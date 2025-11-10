Στη Ροδόπη την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Με ποιους θα συναντηθεί

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Το πρωί ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Μαρώνεια.
Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.
Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής.
Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.
- Ο ιερέας «βαποράκι» ζητιάνευε από την Έρρικα Πρεζεράκου: «Ζητούσε χρήματα για τη μητέρα του»
- Πώς θα είναι ο άνθρωπος το 2050 - Σοκαριστική εικόνα τεχνητής νοημοσύνης
- Τι κάνουν οι Έλληνες τα βράδια; Ο Θάνος Ασκητής δίνει απογοητευτική απάντηση
- Λιάγκας για απουσία Νότη Σφακιανάκη από την κηδεία της Κίλι: «Αστείο αυτό το περί μέσης που πόναγε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.