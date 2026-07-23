Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ένα κορίτσι ηλικίας 2,5 ετών ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο ναυαγοσώστης της παραλίας έσπευσε άμεσα να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, καταφέρνοντας να το επαναφέρει.
Στη συνέχεια, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και, ακολούθως, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
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