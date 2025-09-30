Στιγμές κατάνυξης στο Ζάππειο: Αιθίοπες γιόρτασαν με φλόγες και χορούς το Μεσκέλ

Τη μεγάλη γιορτή της ανεύρεσης του Τίμιου Σταυρού, όπως είναι γνωστό το Μεσκέλ, γιόρτασαν το βράδυ της Κυριακής στο Ζάππειο Μέγαρο τα μέλη της Αιθιοπικής κοινότητας της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, η πλατεία πίσω από το Ζάππειο Μέγαρο μετατράπηκε σε ένα κομμάτι της Αιθιοπίας, με το άναμμα της παραδοσιακής φωτιάς, της «Ντεμέρα», να δεσπόζει στο κέντρο των εορτασμών.

Εκατοντάδες πιστοί, πολλοί ντυμένοι με τις παραδοσιακές λευκές φορεσιές, συγκεντρώθηκαν από νωρίς. Κρατώντας αναμμένους πυρσούς και ψάλλοντας ύμνους υπό τον ήχο των τυμπάνων, περιέφεραν έναν μεγάλο, φωτεινό Σταυρό. Οι φωνές και οι επαναλαμβανόμενες μελωδίες έδιναν έναν τόνο «διονυσιακής» έκστασης, που εν τέλει παρέσυρε στον κυκλικό χορό και Έλληνες πολίτες και τουρίστες. Η κορύφωση της βραδιάς ήταν η στιγμή που η «Ντεμέρα» τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους συγκεντρωμένους να χορεύουν και να τραγουδούν γύρω της σε έναν κύκλο χαράς και πίστης.

Ζάππειο: Τι είναι το Μεσκέλ και η «Ντεμέρα»

Η γιορτή του Μεσκέλ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στιγμές για την Αιθιοπική διασπορά, μια ζωντανή έκφραση της πολιτιστικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας στην καρδιά της Αθήνας.

Το Μεσκέλ, που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως μέρος της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, τιμά την ανεύρεση του Σταυρού του Χριστού από την Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ελένη άναψε μια μεγάλη φωτιά, την «Ντεμέρα», και ο καπνός της υπέδειξε το σημείο όπου ήταν θαμμένος ο Σταυρός.

Οι Αιθίοπες που γιορτάζουν το Μεσκέλ ανήκουν κατά κύριο λόγο στην Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία Tewahedo, μία από τις αρχαιότερες χριστιανικές κοινότητες στον κόσμο.

Το κεντρικό θεολογικό τους δόγμα συνοψίζεται στη λέξη «Tewahedo», η οποία σημαίνει «ενοποιημένη» και εκφράζει την πίστη στη μία, ενιαία και αδιαίρετη φύση του Χριστού, όπου η θεία και η ανθρώπινη φύση ενώνονται τέλεια. Αυτή η χριστολογική θέση (Μιαφυσιτισμός) διαφοροποιεί την Εκκλησία τους από το δόγμα των Ανατολικών Ορθοδόξων (όπως η Ελληνική) και των Ρωμαιοκαθολικών, κατατάσσοντάς την στην οικογένεια των Προχαλκηδόνιων Εκκλησιών. Η γιορτή του Μεσκέλ, δηλαδή της Ανεύρεσης του Τιμίου Σταυρού, αποτελεί κορυφαία έκφραση αυτής της βαθιάς πίστης, καθώς τιμά το σύμβολο της θυσίας και της σωτηρίας που κατέχει εξέχουσα θέση στη λατρεία τους.