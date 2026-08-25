Στιγμές τρόμου για εργαζόμενη στο Αιγάλεω - Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της ένοπλης ληστείας σε κατάστημα στο Αιγάλεω καταγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησε η υπάλληλος. Ο δράστης φορώντας κράνος και γυαλιά της ζητά να ανοίξει την ταμειακή μηχανή για να του δώσει τα χρήματα.

«Άνοιξέ το γρήγορα. Άνοιξέ το. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα» της λέει επιτακτικά και ζητά να του δώσει και «κρυμμένα χρήματα» που ενδεχομένως έχει. Η εργαζόμενη έντρομη προσπαθεί να τον διαβεβαιώσει ότι έχει πάρει ό,τι είχε.

«Γρήγορα! Όλα, όλα και τα άλλα που έχεις κρυμμένα», της λέει.

«Δεν έχω κάτι άλλο», απαντά.

Ο δράστης επιμένει: «Πού είναι όλα τα άλλα;»

Η υπάλληλος επαναλαμβάνει: «Δεν έχω κάτι άλλο, σου λέω. Την αλήθεια σου λέω».

Η σκηνή αποτυπώνει τις στιγμές τρόμου που βίωσε η εργαζόμενη. «Ήταν ακριβώς δίπλα μου αυτός με το όπλο στο χέρι. Μου κάνει "Δώστα μου όλα, ό,τι έχεις. Μην τολμήσεις να πατήσεις το κουμπί. Ξέρω ότι έχεις"», περιέγραψε. Οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό περίπου 500 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών και να αποκαλύψουν τη διαδρομή που ακολούθησαν μετά τη ληστεία.