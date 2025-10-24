Στιγμές τρόμου για νεαρή στο Χαλάνδρι: Της επιτέθηκε επιδειξίας

Στιγμές τρόμου έζησε μια νεαρή γυναίκα στο Χαλάνδρι, όταν ένας άγνωστος άνδρας της επιτέθηκε την ώρα που έκανε τζόκινγκ και της επέδειξε τα γεννητικά του όργανα.

Το περιστατικό σύμφωνα με το θύμα που μίλησε στο ΕΡΤnews σημειώθηκε στις 22:40 το βράδυ της Πέμπτης (23/10), στην οδό Ταϋγέτου στο Χαλάνδρι.

«Την ώρα που σταμάτησα γιατί αποφάσισα τα τελευταία 500 μέτρα να κάνω χαλαρό περπάτημα και κοιτούσα το ρολόι μου, διαισθάνθηκα ότι κάποιος με παρακολουθεί. Κοιτάζω αριστερά και βλέπω τον αρρωστημένο να μου δείχνει τα γεννητικά του όργανα. Αντέδρασα με τσαμπουκά και το έβαλε στα πόδια».

Το θύμα αμέσως μετά την επίθεση τηλεφώνησε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, το οποίο διερευνάται. «Ήλπιζα να βγει κάποιος κάτοικος στο μπαλκόνι για υποστήριξη, να ανοίξει ένα παράθυρο, αλλά τίποτα. Όλοι και όλες τελικά είμαστε μόνοι μας», είπε.

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών και ζητούν σε περίπτωση παρόμοιου περιστατικού να ειδοποιήσουν άμεσα το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.