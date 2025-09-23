Στην ανατολική Κρήτη η ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla: Καθ' οδόν για Γάζα

Ο ακτιβιστής και διασώστης προσφύγων, Ιάσονας Αποστολόπουλος, γνωστοποίησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla, παγκόσμιου στολίσκου αλληλεγγύης που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στην ανατολική Κρήτη.

«Η αποστολή προς τη Γάζα συνεχίζεται. Πριν από λίγο φτάσαμε στην ανατολική Κρήτη. Μετά από μια σύντομη στάση στη Μήλο, λόγω καιρού, αποπλεύσαμε χθες για να ενωθούμε με τον διεθνή στόλο στα νότια της Κρήτης» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο διασώστης.

«Όπως στη Γένοβα, την Κατάνια και την Σύρο, έτσι και στη Μήλο, η παρουσία του κόσμου ήταν συγκινητική: άνθρωποι που κατέβηκαν στο λιμάνι για να μας αποχαιρετίσουν, να μας δώσουν μια ευχή και μια ζωγραφιά για τα παιδιά της Γάζας» σημείωσε επίσης για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla.

🔴 Η αποστολή προς τη Γάζα συνεχίζεται. Πριν από λίγο φτάσαμε στην ανατολική Κρήτη. Μετά από μια σύντομη στάση στη Μήλο, λόγω καιρού, αποπλεύσαμε χθες για να ενωθούμε με τον διεθνή στόλο στα νότια της Κρήτης.



— Iasonas Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) September 23, 2025

Από νησί σε νησί, από καρδιά σε καρδιά, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Οι λαοί δεν χωρίζονται, αλλά ενώνονται από την ανάγκη για λευτεριά και δικαιοσύνη. Η Παλαιστίνη γίνεται έμπνευση και σύμβολο αυτής της κοινής πορείας».