Στην αντεπίθεση περνά ο Μαζωνάκης: Οι επόμενες κινήσεις του μετά τη μήνυση του επιχειρηματία

Στα χέρια των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται πλέον η υπόθεση με τις μηνύσεις και τις καταγγελίες που δέχτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και θα ερευνηθούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Όπως αναφέρει το δελτίο του MEGA, ο καταγγέλλων επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι διαθέτει μάρτυρες και στοιχεία προς υποστήριξη της καταγγελίας του, την ώρα που ο πασίγνωστος τραγουδιστής κάνει λόγο για επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από τις κινήσεις των εναγόντων.

Ανεξαρτήτως, εφόσον υπάρξουν επαρκή στοιχεία για τη θεμελίωση κατηγορίας, ο κ. Μαζωνάκης θα διωχθεί σε πλημμεληματικό βαθμό, που επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Μαζωνάκης: Οι επόμενες κινήσεις του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε συνεννόηση με τον δικηγόρο του, δεν αναμένεται να μείνει με σταυρώμένα τα χέρια, έχοντας ήδη αρχίσει να δείχνει τα «χαρτιά» του.

Διαβάστε ακόμα: Αυτός είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι κοινές φωτογραφίες τους

Συγκεκριμένα, εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει μήνυση κατά του καταγγέλλοντα αλλά και κατά άλλων επιχειρηματιών για εκβίαση.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει ήδη καταγεγραμμένη προηγούμενη μήνυσή του στο τμήμα εκβιαστών, που εξετάζεται ήδη από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

«Δεν θα το έκανε αυτό ο Μαζωνάκης»

Άνθρωπος που συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και με τον 21χρονο που τον κατήγγειλε τοποθετήθηκε για τις κατηγορίες σε βάρος του τραγουδιστή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το 'Χουμε» στον ΣΚΑΙ, ο DJ που μάλιστα συνεργάζεται και φέτος με τον Γιώργο Μαζωνάκη δήλωσε: «Δεν πιστεύω ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Η συνεργασία μου μαζί του (με τον Γιώργο Μαζωνάκη) ήταν άψογη.

Ακόμα και εχθές στην πρόβα (στην Ακτή Πειραιώς) που ήμασταν λίγο άνω - κάτω εμένα μου είπε συγχαρητήρια, δεν έχω πραγματικά το παραμικικρό να πω».

Αναφορικά με το πώς ήταν ψυχολογικά κατά τη διάκρεια της χθεσινής πρόβας (17/12) ο dj ανέφερε: «Τίποτα, κανείς τίποτα (δεν μου ανέφερε). Η διάθεση του ηταν μια χαρά, ήταν συγκεντρωμένος ατη δουλειά, να κάνουμε την πρόβα μας».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν αναφέρθηκε το οτιδήποτε στην πρόβα απάντησε: «Όχι, όταν ξέρεις ότι όλα αυτά είναι σκευωρίες και πλεκτάνες να κάτσεις να μου λες ''μου έχουν στήσει πλεκτάνη'';. Δεν θα το έκανε κανένας Μαζωνάκης πιστεύω.

Ναι ξεκάθαρα, ήταν πλεκτάνη. Δεν θεωρώ ότι ο Στεφανάκος ξαφνικά του ξύπνησε μια μέρα και λέει ''Θα κάνω μήνυση στον Μαζωνάκη''. Και για να κάνεις μια μήνυση και οτιδήποτε θέλει κάποια έξοδα. Και βαριά έξοδα για να κάνεις τέτοιο μεγάλο δικαστήριο οπότε υπάρχει πάντα κάποιος μεγάλος από πίσω».