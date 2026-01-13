Στην ασφάλεια ο 58χρονος άνδρας του βίντεο: Καρέ - καρέ το πρωινό πριν φύγει η 16χρονη για την Αθήνα

Καθώς η 16χρονη Λόρα από την Πάτρα συνεχίζει να αγνοείται για έκτη ημέρα, τo reader.gr αποκαλύπτει καρέ καρέ τι έγινε το πρωινό που εξαφανίστηκε η ανήλικη, έχοντας έρθει στην Αθήνα με ταξί από το Ρίο.

Οι τελευταίες εξελίξεις ωστόσο αναφέρουν ότι ο 58χρονος άνδρας πήγε μόνος του στην Ασφάλεια και είπε πως είναι στο βίντεο αυτός, γιατί είχε ραντεβού με την ανήλικη για να αγοράσει το κινητό της.

Ερώτημα μεγάλο βέβαια είναι γιατί από την αρχή που είχε δημοσιοποιηθεί η εξαφάνιση του κοριτσιού, δεν είχε εμφανιστεί και μόνο όταν βγήκε το πρόσωπό του εμφανίστηκε;

«Βρέθηκα μαζί της για να αγοράσω το κινητό της», είπε στους αστυνομικούς.

Επίσης, το πρωί της Δευτέρας (12/01) βρέθηκε σε κάδο σκουπιδιών δίπλα στην περιοχή του Ζωγράφου η σχολική τσάντα της Λόρας, μόνο με τα βιβλία της. Εκεί που την άφησε ο ταξιτζής.

Το χρονικό - Καρέ-καρέ όσα έκανε η 16χρονη

Ήταν Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 07.26 όταν ο ύποπτος φτάνει μπροστά στο ψαράδικο. Είναι ανήσυχος. Κινείται πάνω κάτω και κοιτάει συνεχώς το ρολόι και το κινητό του.

Στις 7.29 περπατάει διερευνητικά ψάχνοντας στο εσωτερικό του καταστήματος που είναι ανοιχτό.

Στις 7.30 επιστρέφει στην αρχική του θέση. Εκείνη τη στιγμή φτάνει στο σημείο μια άλλη νεαρή κοπέλα που θα μπορούσε να είναι και αυτή ανήλικη.

Μιλάνε και δείχνουν ξεκάθαρα πως περιμένουν κάποιον. Ο ύποπτος εμφανώς ανήσυχος κοιτάει συνεχώς το ρολόι του.

Στις 7.32 ανοίγει ο ιχθυοπώλης το κατάστημα του και έτσι φωτίζονται καλύτερα τα χαρακτηριστικά του υπόπτου και της κοπέλας. Έχει ακόμα σκοτάδι αλλά διακρίνεται μια σχετική οικειότητα ανάμεσα στον άντρα και την κοπέλα.

Στις 7.39 φτάνει η Λόρα κάτω από καταρρακτώδη βροχή. Πρώτη της και βιαστική κίνηση να ανοίξει την τσάντα της και να δώσει κάτι στον 60χρονο. Ο ίδιος προκειμένου να το εξετάσει χρησιμοποιεί τον φακό του κινητού του με ανοιχτό το ενδεχόμενο να το φωτογραφίζει.

Θα μπορούσε το αντικείμενο που του δίνει να είναι και το διαβατήριο της.

Του δίνει και κάτι άλλο που ο άγνωστος άντρας τα βάζει στο τσαντάκι του. Το εξαφανισμένο κορίτσι κρατάει στο χέρι της και μια κόκκινη τσάντα . Το ρολόι δείχνει 07.43.

Οι τρεις τους πάνω απο το τηλέφωνο του άντρα που ή χρησιμοποιείται για μετάφραση ή για συνεννόηση με τους ανθρώπους που θα περίμεναν στην Αθήνα το ανήλικο κορίτσι. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα άντρας επαναλάμβανε στην νεαρή κοπέλα που είχε μαζί του την προσταγή «εξήγησε της».

Στις 07.45 σταματούν οι συνομιλίες και περιμένουν και οι τρεις κάτι. Σήμερα γνωρίζουμε πως περίμεναν το ταξί που είχε κλειστεί από την προηγούμενη μέρα.

7.51, η 16χρονη αναχωρεί, ο ύποπτος αποχωρεί μαζί με τη νεαρή.

Σε αναζήτηση του βίντεο με τη 16χρονη

Οι γονείς αντιλαμβάνονται πως η 16χρονη χάθηκε όταν το λεωφορείο που χρησιμοποιείται ως σχολικό επιστρέφει το μεσημέρι χωρίς το παιδί.

Ψάχνοντάς την, πηγαίνουν στη γειτονιά του σχολείου ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν τις αρχές.

Το βράδυ της ίδιας μέρας εντοπίζουν το επίμαχο βίντεο. Το αναφέρουν στην αστυνομία η οποία την επομένη μέρα (9/1) στέλνει μέιλ στην επιχείρηση ζητώντας από τον ιδιοκτήτη να τους στείλει το υλικό.

Οι γονείς ψάχνουν και βρίσκουν πως η κόρη της πουλούσε τα πράγματα της και αγόρασε και ένα κινητό από συμμαθητή της.

Όταν καλούν το αγόρι για κατάθεση ενώ έχουν στα χέρια τους όχι ένα αλλά δύο βίντεο με τον ύποπτο και το αυτοκίνητό του ρωτούν επίμονα το ανήλικο αγόρι αν η Λόρα είχε σχέση ή αν φλέρταρε με κάποιο παιδί, καθώς έχουν την πεποίθηση πως η 16χρονη απλώς έχει πάει στον φίλο της.

Τα λάθη που καθυστέρησαν την αναζήτηση

Όταν το βράδυ της Κυριακής (11/01) προβάλλεται το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha τότε ξεκινάει ουσιαστικά και η έρευνα των αρχών.

Τότε ζητούν άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του παιδιού έχοντας χαθεί τρία ολόκληρα 24ωρα. Με παρέμβαση του Κώστα Γιαννόπουλου από το «Χαμόγελο του παιδιού» βγήκε το Amber Alert μέσω εισαγγελίας εφετών Πατρών.

Ο κ. Γιαννοπουλος θα ζητήσει να βγει άμεσα εισαγγελική διάταξη δημοσιοποίησης των φωτογραφιών του υπόπτου προκειμένου να εντοπιστεί και να πει στις Αρχές πού έστειλε την 16χρονη.