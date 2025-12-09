Στην Αθήνα οι επόμενοι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών του 2029

Ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός πρόκειται να φιλοξενηθεί στην Αθήνα το 2029, το οποίο πρόκειται για τους 26ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, μετά την επικράτηση της ελληνικής υποψηφιότητας με 33 ψήφους έναντι του Ζάγκρεμπ με 31.

Η απόφαση πάρθηκε στη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητισμού Κωφών (ICSD) στο Τόκιο, όπου η Αθήνα αναδείχθηκε ως η πόλη που θα φιλοξενήσει τους επόμενους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με επιστολή του, είχε στηρίξει την επίσημη υποψηφιότητα της Αθήνας, αναφέροντας ρητά τη δέσμευση, αλλά και την πεποίθησή του, για την επιτυχή προετοιμασία και υλοποίηση της διοργάνωσης.

«Η ανάθεση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών στην Αθήνα αποτελεί σπουδαία τιμή για την πόλη μας. Αποδεικνύει έμπρακτα για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη, που μας δείχνει η διεθνής αθλητική κοινότητα στη διοργάνωση μεγάλων γεγονότων υψηλού επιπέδου», δήλωσε ο κ. Δούκας

Πρόσθεσε πως: «Ταυτόχρονα, είναι μια μεγάλη νίκη της συμπερίληψης και της συνεργασίας. Η Αθήνα αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια και στάθηκε στο πλευρό όλων όσοι εργάστηκαν με πίστη, επιμονή και αφοσίωση. Με αυτή τη διοργάνωση στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι για όλους».

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, Ιωσήφ Σταυρακάκης, ανέφερε: «Η διεθνής αυτή διάκριση αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, την αφοσίωση και το όραμα όλων όσοι συνέδραμαν συστηματικά για να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Δήμο Αθηναίων και τον δήμαρχο για την αμέριστη στήριξη και συνεργασία τους από την πρώτη στιγμή. Ο ρόλος του Δήμου Αθηναίων θα είναι καθοριστικός, καθώς η Αθήνα θα αποτελέσει τον κύριο τόπο διεξαγωγής των περισσότερων αγωνισμάτων».