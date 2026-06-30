Στην Ευελπίδων ο 28χρονος Τούρκος: Εκτέλεσε τον ομοεθνή του στα Εξάρχεια για 18.000 ευρώ

Από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9:30 το γλέντι ο 28χρονος Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη για τη στυγερή δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του στα Εξάρχεια.

​Η έρευνα των ελληνικών Αρχών έφερε στο φως μια υπόθεση πληρωμένου συμβολαίου θανάτου, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών της τουρκικής μαφίας.

​Σύμφωνα με το orange press agency, κατά τη διάρκεια της προανάκρησης, ο 28χρονος ομολόγησε την πράξη του, επιβεβαιώνοντας ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία ειδικά για τη συγκεκριμένη εκτέλεση.

Η αμοιβή του για τη δολοφονία του 25χρονου, ο οποίος ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές ως μέλος αντίπαλης συμμορίας, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ την ΕΛ.ΑΣ., ανήλθε στο 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες, ήτοι 18.000 ευρώ.

​Ο δράστης εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα από την περιοχή του Έβρου, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί κατέφθασε στην Αθήνα, εφαρμόζοντας ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.



Το δίκτυο των Airbnb και η αποτυχημένη διαφυγή

​Για να καλύψει τα ίχνη του, ο 28χρονος είχε νοικιάσει μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) δύο διαφορετικά διαμερίσματα στην Αττική, ενώ είχε προχωρήσει σε κρατήσεις και για άλλα καταλύματα στην πρωτεύουσα:

​Το ορμητήριο στα Εξάρχεια: Το διαμέρισμα όπου διέμενε κοντά στο σημείο της δολοφονίας. Αμέσως μετά το έγκλημα, επέστρεψε εκεί, άλλαξε ρούχα για να αλλοιώσει την εικόνα του και εξαφανίστηκε.

​Το κρησφύγετο στην Καλλιθέα: Το δεύτερο διαμέρισμα στο οποίο κατέφυγε αμέσως μετά την αλλαγή ρούχων. Εκεί παρέμεινε κρυμμένος για αρκετές ημέρες, αναζητώντας τρόπο να διαφύγει στο εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

​Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής των Εξαρχείων, καταφέρνοντας να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του και να τον ταυτοποιήσουν πλήρως.

