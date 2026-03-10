Στην Ευελπίδων ο 48χρονος που απείλησε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη (10/03), ο 48χρονος ο οποίος είχε απειλήσει με χειροβομβίδες έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου είχε γίνει ελεγχόμενη έκρηξη την περασμένη εβδομάδα.
Οδηγήθηκε στα δικαστήρια λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή με την απολογία του να είναι προγραμματισμένη για τις 11:00.
Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.
Στο παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency αποτυπώνεται η στιγμή που μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων.
