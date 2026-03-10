Στην Ευελπίδων ο 48χρονος που απείλησε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη (10/03), ο 48χρονος ο οποίος είχε απειλήσει με χειροβομβίδες έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου είχε γίνει ελεγχόμενη έκρηξη την περασμένη εβδομάδα.

Οδηγήθηκε στα δικαστήρια λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή με την απολογία του να είναι προγραμματισμένη για τις 11:00.

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

Στο παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency αποτυπώνεται η στιγμή που μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων.

Το περιστατικό που σήμανε συναγερμό Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την περασμένη Παρασκευή (06/03), ο άνδρας πλησίασε αστυνομικό της Ομάδας ΔΙΑΣ και του είπε ότι έχει εκρηκτικά πάνω του. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες. Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από τη ΓΑΔΑ Για να εξουδετερωθεί η απειλή, πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στις τρεις χειροβομβίδες. Η ελεγχόμενη έκρηξη έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από σχετικό πρωτόκολλο και τα υπολείμματα εξετάστηκαν από πυροτεχνουργούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.