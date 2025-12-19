Στην Ευελπίδων οι τράπερ για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι τέσσερις συλληφθέντες, ανάμεσά τους δύο τράπερ, προκειμένου να παρουσιαστούν στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης για διακίνηση ναρκωτικών και στη συνέχεια στον ανακριτή, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, με τα προσδοκώμενα κέρδη να ξεπερνούν τις 95.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα: Συνελήφθησαν 2 τράπερς για διακίνηση κάνναβης: «Εγκέφαλος» ο πατέρας του ενός

Από την επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών σε «καβάτζες» στα Πατήσια και το κέντρο, κατασχέθηκαν συνολικά 17 κιλά κάνναβης (ακατέργαστης και σε μορφή «σοκολάτας»), αλεξίσφαιρο γιλέκο και πάνω από 51.000 ευρώ.

Αρχηγικό ρόλο αποδίδεται σε 54χρονο, παλιό γνώριμο των Αρχών, ενώ η οργάνωση χρέωνε την ακατέργαστη κάνναβη 2.500 ευρώ το κιλό.