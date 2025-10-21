«Στην κοπέλα μου πήγαινα» – Η απολογία του 34χρονου στην Κρήτη για τις ζωοκλοπές

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, έπειτα από την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου, ο 34χρονος Κρητικός που είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της Ασφάλειας ως ύποπτος για δύο κλοπές αγροτικών οχημάτων και μία υπόθεση ζωοκλοπής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τουλάχιστον έναν συνεργό, ο οποίος ωστόσο δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το cretalive, η υπεράσπιση, υποστήριξε ότι ο 34χρονος δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ εξήγησε την παρουσία του οχήματός του στην επίμαχη περιοχή, επικαλούμενος το γεγονός ότι εκεί διαμένει η σύντροφός του.

«Εγώ στην κοπέλα μου πήγαινα, δεν ξέρω τίποτα για κλοπές και ζωοκλοπές», ανέφερε.

Μετά την απολογία του, του επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της τακτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα, την 1η και την 15η.

Οι υποθέσεις που ερευνώνται αφορούν κλοπή αγροτικού οχήματος το διάστημα 9-10 Απριλίου, δεύτερη κλοπή μεταξύ 19-21 Σεπτεμβρίου, καθώς και ζωοκλοπή 22 ζώων την ίδια περίοδο.