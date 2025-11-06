Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ μετά τη φονική ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι δύο άνδρες που συμμετείχαν στο επεισόδιο, κατά το οποίο ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, η οποία αποφάσισε την προσωρινή κράτησή τους.

Το καρέ του βίντεο που «έκαψε» τον 43χρονο

Νωρίτερα συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που φέρεται να εμφανίζεται στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, σε ένα μέρος του βίντεο που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο ένοπλος στρίβει το κεφάλι και η κάμερα του ατόμου που τον τράβαγε χωρίς να το καταλάβει εκείνος και ο συνεργός του, κατέγραψε το πρόσωπό του. Έτσι ο 43χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη.

Μετά από έκδοση εντάλματος συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας, ένας ξάδελφος του Φανούρη Καργάκου που στεκόταν δίπλα στον ένοπλο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από δύο μαρτυρικές καταθέσεις.

Νωρίτερα, δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες ασκήθηκε στον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μετά την απολογία του.

Συγκεκριμένα του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος άλλων προσώπων.

Ο 43χρονος, αρνείται τα πάντα για τη συμμετοχή του στην αιματηρή συμπλοκή, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης ενώπιον των δικαστικών αρχών Ηρακλείου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, μεταφέρθηκε από την πίσω είσοδο των Δικαστηρίων, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία, καθώς το ενδιαφέρον για την υπόθεση είναι τεράστιο.

Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα (10/11), ενώ νωρίτερα είχε συλληφθεί, την Τετάρτη (05/11), σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή, μέσα σε κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν σπηλιά, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως κρύπτη όπλων. Από εκεί κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο 43χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Η δικηγόρος του, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο επίμαχο βίντεο που έχει δημοσιευθεί και φέρεται να τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.