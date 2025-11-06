Για να ερμηνεύσει κανείς τον όρο «Βεντέτα» θα πρέπει να ανατρέξει στις πηγές - κείμενα και συνεντεύξεις - ανθρώπων που μελέτησαν το φαινόμενο σε όλες του τις διαστάσεις. Το κυριότερο όμως, είναι να μπει κανείς στα παπούτσια, ή μάλλον στα στιβάνια των Κρητικών μιας άλλης εποχής.

Το Reader συνομίλησε με ανθρώπους από την Κρήτη που γνωρίζουν από πρώτο χέρι «τι εστί βεντέτα». Μας εξήγησαν ότι, οι «άγραφοι νόμοι», οι «κώδικες αξιών και τιμής» αλλά και οι «κανόνες» που σχημάτιζαν και καθόριζαν μια Βεντέτα, παρέμεναν έννοιες αναλλοίωτες.

Παρά το γεγονός δηλαδή πως ένα περιστατικό αυτού του είδους σημειώνονταν στα Χανιά, στο Ρέθυμνο ή στο Ηράκλειο – περιοχές που μπορεί να είχαν άλλα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά χαρακτηριστικά – το «μοτίβο» της Βεντέτας παρέμενε το ίδιο.

Καταρχάς, πάντα η δράση και η αντίδραση είχαν «ισόποσα» και «ισοδύναμα» χαρακτηριστικά. Ανάλογα το πόσο ισχυρό ήταν το πρώτο χτύπημα που έκανε η μία πλευρά, η άλλη πλευρά που επιχειρούσε να εκδικηθεί απαντούσε με το ίδιο «νόμισμα».

Προφανώς και υπήρχαν εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα η περιβόητη πλέον Βεντέτα του 1955 στα Βορίζια που δεν πρέπει να συγχέεται με το περιστατικό των προηγούμενων ημερών στο ίδιο χωριό καθώς δεν αφορά τα ίδια επώνυμα, παρά μόνο για τη μια πλευρά, όμως αυτός ήταν ο κανόνας: Μου χτύπησες έναν ή δύο, σου χτυπάω αντίστοιχα κ.ο.κ.

Ένα σημαντικό στοιχείο της Βεντέτας είναι πως τα χτυπήματα και οι πράξεις αντεκδίκησης δεν έβαζαν ποτέ στο στόχαστρο γυναίκες και ανήλικα παιδιά.

Αν ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές έμπαιναν οι λεγόμενοι «μεσίτες» και έκαναν τον «σασμό», τότε αυτός ήταν απόλυτα σεβαστός και ποτέ δεν παραβιάζονταν. Συνήθως μάλιστα, η αποκατάσταση των σχέσεων δύο αντίπαλων οικογενειών «σφραγίζονταν» με κάποια βάπτιση, ή ακόμα και γάμο, προκειμένου οι δεσμοί που θα προκύψουν μέσα από ένα Μυστήριο της Εκκλησίας να ήταν ισχυροί.

Η υπόθεση των Βοριζίων

Πόσα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, βλέπουμε να έχουν «εφαρμογή» στο μακελειό των Βοριζίων του περασμένου Σαββάτου (01/11), που συγκλόνισε τη χώρα; Κανένα κι αυτό γιατί:

Η ανατίναξη του σπιτιού το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. 3/11) ήταν η αφορμή εξελίξεων μιας διαμάχης που μέχρι εκείνη τη στιγμή, με βάση τα όσα γνωρίζουμε δεν έδειχνε πως θα οδηγήσει σε όλα αυτά τα αδιανόητα που ακολούθησαν.

Όλοι αυτοί οι οπλισμένοι άνδρες του χωριού που συμμετείχαν στο μακελειό (χρησιμοποιώντας και πολεμικά τυφέκια Καλάσνικοφ με μεγάλη δηλ. ισχύ πυρός) προκάλεσαν μια κατάσταση που απέχει έτη φωτός από το να χαρακτηριστεί ως «ισοδύναμη» με τα όσα προηγήθηκαν την προηγούμενη νύχτα.

Είχαν προηγηθεί αρκετές - οκτώ αναφέρουν οι πληροφορίες - προσπάθειες για σασμό, τις οποίες όμως καταπατούσαν οι ίδιοι που είχαν συμφωνήσει σε αυτόν.

Η Κρήτη του 2025

Πέρα από τα πρόσωπα και τις καταστάσεις των τελευταίων ημερών, παραθέτουμε κάποια στοιχεία από την σκληρή πραγματικότητα της Κρήτης σήμερα.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της Κρήτης, η παραβατικότητα, η οπλοφορία και η οπλοχρησία, οι οικογένειες που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές (κυρίως ορεινές) με χαρακτηριστικά Φεουδαρχίας ελέγχοντας πολλές πτυχές κάθε παράνομης δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την ανοχή της πολιτείας και τη «σιωπή» των τοπικών παραγόντων που δεν θέλουν να τα «χαλάσουν» με τους «ισχυρούς» και τα μεγάλα σόγια που «κουβαλούν» και τις πολλές ψήφους, έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα απόλυτης ασυδοσίας, καθώς όλα αυτά γίνονται με τους εμπλεκόμενους να γνωρίζουν πως τη… δύσκολη ώρα θα έχουν «πλάτες» να ακουμπήσουν.

Το ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο είναι το γεγονός πως πρωταγωνιστές στα περισσότερα επεισόδια (εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, απειλές, ένοπλες συρράξεις) οι πρωταγωνιστές είναι νεαρής ηλικίας άτομα. Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά το βίο τους, τον οποίο φροντίζουν να επιδεικνύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα απορήσει για πολλά πράγματα…

Οι άνθρωποι που ζουν στην ύπαιθρο και ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία προσπαθώντας μέσω της γης, των ζώων και του τίμιου ιδρώτα τους να ζήσουν τις οικογένειές τους, έχουν ροζιασμένα χέρια αλλά «καθαρά». Δεν κρατούν Καλάσνικοφ αλλά τσάπα, δεν χτυπούν με τις μαγκούρες όποιον τους «στραβοκοιτάξει», αλλά οδηγούν με αυτές τα κοπάδια τους.

Δεν μαθαίνουν τα παιδιά τους πώς με μια σφαίρα των 7,62 μπορεί να ξεκάνεις τον «απέναντι», αλλά πώς να ποτίζουν με νερό τη γη και όχι με μίσος τις ψυχές τους.