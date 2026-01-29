Στην Θεσσαλονίκη με το King Air επιστρέφουν οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ: Η κατάσταση της υγείας τους

Για την Ελλάδα έχει αναχωρήσει το ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, King Air, στο οποίο επιβιβάστηκαν λίγο μετά τις 11:00 οι δύο πιο ελαφρά τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος, που έλαβε χώρα στη Ρουμανία και στοίχισε τη ζωή σε 7 νεαρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Οι δύο τραυματίες που πρόκειται να μεταφερθούν είναι ένας 28χρονος και ένας 20χρονος, οι οποίοι μεταφέρονται στην Ελλάδα με ειδική πτήση, μετά τη σύντομη νοσηλεία τους στην Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του 28χρονου είναι καλή, έχοντας λίγα προβλήματα, ωστόσο οι γιατροί κρίνουν απαραίτητο ότι πρέπει συνεχίσει τη νοσηλεία του για προληπτικούς λόγους. Λίγο πιο σοβαρά είναι ο 20χρονος, ο οποίος φέρει αρκετά τραύματα κυρίως στο κεφάλι.

Όπως μεταδίδεται από το αεροδρόμιο στη Ρουμανία, απ’ όπου απογειώθηκε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, εκεί βρέθηκαν και οι γονείς του του 20χρονου, οι οποίοι παρακολούθησαν τις διαδικασίες αεροδιακομιδής του γιου τους.

Παράλληλα, ο τρίτος τραυματίας, ο 20χρονος (Κώστας), υποβλήθηκε σε εγχείρηση χθες, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, και δεν θα επιστρέψει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.