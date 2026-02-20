Μενού

Στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών το ύστατο χαίρε στην Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ

Η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη‑Αρβελέρ τελείται σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών, με τη σορό σε λαϊκό προσκύνημα και δημοσία δαπάνη.

Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ | INTIME NEWS / ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Στην Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί, σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00, η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία για την διακεκριμένη βυζαντινολόγο και πρύτανη θα γίνει δημοσία δαπάνη, μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ νωρίτερα η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. 
 

