Στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών το ύστατο χαίρε στην Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ

Στην Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί, σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00, η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία για την διακεκριμένη βυζαντινολόγο και πρύτανη θα γίνει δημοσία δαπάνη, μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ νωρίτερα η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

