Στην τελική ευθεία εισέρχεται η δικαστική διερεύνηση για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς στις 23 Μαρτίου ξεκινά η ακροαματική διαδικασία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο εδώλιο θα καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι (μη πολιτικά πρόσωπα), αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, καθώς και πλημμελήματα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Η δίκη προμηνύεται μακροχρόνια -εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα δύο έτη- λόγω του μεγάλου αριθμού των 352 μαρτύρων κατηγορίας. Η πρώτη συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στις δηλώσεις παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς των 57 θυμάτων και τους επιζώντες.

Διαβάστε ακόμα: Καταπέλτης οι Δικαστές κατά Καρυστιανού-Κωνσταντοπούλου: «Μοναδικός στόχος η πολιτική εκμετάλλευση»

Παράλληλα, το κλίμα παραμένει εκρηκτικό, με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να καταγγέλλει προσπάθειες «δυναμιτισμού» της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που παραπέμπουν σε «Άγρια Δύση» και στοχοποιώντας τις κινήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Καρυστιάνη.