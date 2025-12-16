Στις Σέρρες η συνεδρίαση των αγροτών για την επόμενη μέρα των μπλόκων

Κρίσιμη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με σημείο συνάντησης τις Σέρρες.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, προκειμένου να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά τους, με τους αγρότες να εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι προτάσεις καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, καλούνται να αποφασίσουν αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, θα ενισχυθούν ή θα λάβουν νέα μορφή.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένονται καθοριστικές αποφάσεις για την πορεία του αγροτικού αγώνα.