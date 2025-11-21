Στο ΑΧΕΠΑ ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια επειδή έφαγε μανιτάρια

Συναγερμός έχει σημάνει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για ζευγάρι στη βόρεια Ελλάδα που υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά την κατανάλωση μανιταριών και χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση ήπατος.

Ένας άνδρας 65 ετών και μία γυναίκα 55 ετών μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύονται, μετά τη συμμετοχή τους σε εκδήλωση συλλογής και κατανάλωσης μανιταριών στην περιοχή.

Ο ΕΟΜ κινητοποιήθηκε άμεσα, καθώς και οι δύο ασθενείς πρέπει να υποβληθούν επειγόντως σε μεταμόσχευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα έχει ήδη γίνει δεκτή σε μεταμοσχευτικό κέντρο στην Ιταλία, με τις υπηρεσίες του Οργανισμού να προετοιμάζουν την αερομεταφορά της.

Παράλληλα, ο ΕΟΜ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή και του συζύγου της για μεταμόσχευση.