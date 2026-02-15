Στο απόγειο οι Απόκριες στο Μεταξουργείο: Καρνάβαλοι, χορός και άφθονοι μεζέδες

Σε μια απέραντη υπαίθρια γιορτή, καθώς το 16ο «αυτο-οργανωμένο» Καρναβάλι επέστρεψε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 για τις Απόκριες, χαρίζοντας στην Αθήνα μια αυθεντική και εναλλακτική εμπειρία, που κατέγραψε και το Orange Press Agency.



Από νωρίς το πρωί, η ατμόσφαιρα στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Αυδή είχε γεμίσει με την τσίκνα από τις ψησταριές που έστησαν καταστήματα και κάτοικοι, ενώ το αλκοόλ έρεε άφθονο, προμηνύοντας το μεγάλο γλέντι που θα ακολουθούσε.





Λίγο μετά τις 15:00, το σήμα της εκκίνησης δόθηκε και οι δρόμοι πλημμύρισαν από τις παρελάσεις των καρναβαλιστών. Με τον έντονο ρυθμό των Quilombo και μεθυστικές μελωδίες από κρουστά, η γιορτή απέκτησε έναν μοναδικό παλμό που ξεσήκωσε σε χορό συμμετέχοντες και θεατές.

Απόκριες: Στον ρυθμό του καρναβαλιού οι κάτοικοι

Ακόμα και οι κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν ενεργά στην ανεξάρτητη αυτή πολιτιστική δράση, βγαίνοντας στα μπαλκόνια τους για να παρακολουθήσουν τα δρώμενα και να ενωθούν με το πλήθος που χόρευε στους δρόμους.

Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι με παιδικές δράσεις, αρχικά στο πέτρινο του Βοτανικού και στη συνέχεια στην Πλατεία Αυδή, προσφέροντας χαρά στους μικρούς μασκαράδες πριν την κορύφωση της μεγάλης παρέλασης.

Το Καρναβάλι του Μεταξουργείου επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τον χαρακτήρα του ως μία από τις πιο γνωστές και αυθεντικές διοργανώσεις της πόλης, προσελκύοντας χιλιάδες κόσμου που αναζητούσαν μια εναλλακτική μορφή διασκέδασης στην καρδιά της Αθήνας.