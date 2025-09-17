Στο απροχώρητο η κατάσταση με την πιάτσα ναρκωτικών της Ιεροθέου: «Δεν αντέχουμε άλλο»

Μια συνεχιζόμενη υγειονομική και κοινωνική κρίση εκτυλίσσεται καθημερινά στην οδό Ιεροθέου, στην καρδιά της Αθήνας, στη σκιά της Ομόνοιας και του Μεταξουργείου, με τη γειτονιά να έχει μετατραπεί σε πιάτσα ναρκωτικών.

Η παράνομη διακίνηση και χρήση έχει εγκλωβίσει τους κατοίκους σε καθεστώς φόβου και αφήσει δεκάδες εξαρτημένα άτομα να δίνουν τη μάχη τους σε συνθήκες πλήρους εγκατάλειψης.

Το Orange Press Agency βρέθηκε στο σημείο, καταγράφοντας εικόνες και μαρτυρίες που συνθέτουν το παζλ της απόγνωσης. Από τη μία πλευρά, οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες περιγράφουν μια καθημερινή φρίκη. Από την άλλη, τα πλάνα αποτυπώνουν το ανθρώπινο δράμα των εξαρτημένων, ανθρώπων που βιώνουν την απόλυτη εξαθλίωση χωρίς πρόσβαση σε στέγη ή κρατική μέριμνα.

«Δεν φταίνε, αλλά δεν αντέχουμε άλλο»: Η πραγματικότητα στην πιάτσα

«Βάλαμε συρματοπλέγματα για να προστατευτούμε, λες και είναι φυλακή. Έρχεται πάρα πολύς κόσμος», λέει ο Γιάννης Γριτάκης, ιδιοκτήτης καφενείου στην είσοδο της «πιάτσας». «Πέντε χρόνια τώρα δεν αντέχουμε άλλο. Κάντε κάτι, να φύγουν από εδώ. Δεν φταίνε τα παιδιά, να τους πάνε κάπου να έχουν βοήθεια. Αλλά όχι εδώ, έχουμε καταστραφεί».

O κ. Γκεντάι, που διαμένει με την οικογένειά του στην οδό, περιγράφει τον φόβο: «Βγαίνει η γυναίκα μου να πάει βόλτα το παιδί στο πάρκο και το παιδί κλαίει, φοβάται. Τι να ηρεμήσω;».

Στα όριά του είναι και ιδιοκτήτης διαμερισμάτων στην περιοχή. «Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Παίρνουν τις δόσεις τους, κάνουν τις ανάγκες τους, βγάζουν τα ρούχα τους… και τα παιδιά μας τρελαίνονται. Μου βάλανε και φωτιά στο σπίτι. 19 χιλιάρικα νερό μου ήρθε ο λογαριασμός από διαρροές που προκάλεσαν», σημειώνει.

Πέρα από τον φόβο, στις συζητήσεις των κατοίκων κυριαρχεί και η καχυποψία. Αρκετοί είναι αυτοί που, μιλώντας στο Orange Press Agency υπό τον όρο της ανωνυμίας, συνδέουν την υποβάθμιση της οδού Ιεροθέου με μεθοδευμένα οικονομικά συμφέροντα που στοχεύουν στην απαξίωση της γης. Η αντίληψη αυτή αποτυπώνει μια γειτονιά που νιώθει ότι έχει γίνει πιόνι σε μια μεγαλύτερη σκακιέρα, εγκαταλελειμμένη τόσο από την πολιτεία όσο και από την αγορά.

Γιατί υπάρχουν «πιάτσες;» - Η οπτική της δημόσιας υγείας

Από την πλευρά των οργανώσεων που εργάζονται στο πεδίο, η λύση δεν εστιάζεται στην αστυνομική καταστολή, αλλά σε ένα πλαίσιο δημόσιας υγείας. Η συγκέντρωση των χρηστών σε «πιάτσες» αποτελεί συχνά έναν άτυπο μηχανισμό προστασίας από επιθέσεις, μακριά από ένα σύστημα που αντιμετωπίζουν με δυσπιστία.

Οι σοκαριστικές εικόνες εξαθλίωσης, όπως η κάλυψη βιολογικών αναγκών στον δρόμο, αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου της εγκατάλειψης, καθώς για τους ανθρώπους που ζουν στον δρόμο δεν υπάρχει πρόσβαση σε τουαλέτες ή ασφαλές κατάλυμα. Γι' αυτό, το κεντρικό αίτημα των ειδικών εστιάζεται στη δημιουργία Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης, ιατρικά επιτηρούμενων χώρων που προσφέρουν ασφάλεια, υγιεινή και αποσυμφορούν τις γειτονιές.

Αντιδήμαρχος Αθηναίων: «Ο Δήμος μόνος του δεν μπορεί»

Από την πλευρά του, ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, μιλώντας στο Orange Press, τάχθηκε στο πλευρό των κατοίκων. «Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής έχουν απόλυτο δίκαιο. Είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή που ταλαιπωρείται», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, ο Δήμος έχει απευθυνθεί στα συναρμόδια υπουργεία Υγείας και Δημόσιας Τάξης, αλλά δεν έχει βρει την αναμενόμενη ανταπόκριση. «Έχουμε υποδείξει χώρους και διαδικασίες. Ο Δήμος μόνος του δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την αποκατάσταση. Αν δεν βοηθηθούμε από την κυβέρνηση συνολικά, δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα», κατέληξε.