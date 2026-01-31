Στο αυτόφωρο μπασκετμπολίστας της Α2 - Οδηγούσε μεθυσμένος σε γραμμές τρένου

Σοκ προκαλεί η σύλληψη 28χρονου Αμερικανού μπασκετμπολίστα για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.



Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα ζημερώμα Σαββάτου, (31/1) στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος αθλητής της Α2 κατηγορίας φέρεται να εισήλθε με το αυτοκίνητό του μέσα στις γραμμές του τρένου, διασχίζοντας μια απόσταση περίπου 300 μέτρων.



Στη συνέχεια, φαίνεται να ακινητοποιήθηκε με αποτέλεσμα να παρεμποδίζει σε μεγάλη έκταση και για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.



Οι αρχές συνέλαβαν τον αθλητή και, όπως προέκυψε από έλεγχο, πέραν της προκλητικής συμπεριφοράς του, δεν διέθετε καν τα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή του στη χώρα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς οι αρχές διενέργησαν αλκοτέστ κατά το οποίο το ποσοστό αλκοόλης στην 1η μέτρηση ήταν 0,51mg/l και κατά τη δεύτερη 0,56 mg/l.



Ο άνδρας οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.