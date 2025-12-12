Στο δικαστήριο η Τυχεροπούλου: Αγωγή για αποζημίωση και επανατοποθέτηση

Η πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, βρέθηκε χθες ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών καταθέτοντας αγωγή με την οποία ζητά την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης αντίστοιχη με εκείνες που κατείχε πριν την απομάκρυνσή της, καθώς και οικονομική αποζημίωση για όσα υποστηρίζει ότι υπέστη.

Συγκεκριμένα, διεκδικεί 8.000 ευρώ για αναδρομική μισθολογική διαφορά και 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη, τονίζοντας ότι σήμερα υπηρετεί στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού σε θέση που θεωρεί υποτιμητική σε σχέση με τα προσόντα και την εμπειρία της.

Κατά την κατάθεσή της, η κ. Τυχεροπούλου υπογράμμισε: «Όλα τα άσχημα στον Οργανισμό προσπάθησαν να τα προσωποποιήσουν σε έναν υπάλληλο που ευσυνείδητα έκανε τη δουλειά του. Ήμουν το μαύρο πρόβατο».

Οι δικηγόροι της ανέφεραν ότι υπέστη «βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας της», συνοδευόμενη από μείωση αποδοχών και συστηματική απαξίωση, ενώ έκαναν λόγο για «λάσπη» από πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και κύκλους εντός κι εκτός του Οργανισμού, σε μια συντονισμένη προσπάθεια απομάκρυνσής της από θέσεις-κλειδιά.

Ο δικηγόρος της, Αντώνης Βαγιάνος, επικαλέστηκε συνομιλίες και δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως είπε, αποδεικνύουν στοχοποίηση.

Στο πλευρό της στάθηκε ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε την απομάκρυνσή της «εκδικητική», σημειώνοντας ότι η Τυχεροπούλου στοχοποιήθηκε επειδή απέστειλε δεκάδες υποθέσεις παράνομων αγροτικών ενισχύσεων στους εισαγγελείς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Απέρριψε μάλιστα την αιτιολογία περί «υπηρεσιακής ανεπάρκειας», περιγράφοντας κλίμα εκφοβισμού εντός του Οργανισμού.

Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, η ίδια δήλωσε: «Μέσα από τη δουλειά μου στον Οργανισμό προσπάθησα να διαφυλάξω τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών, που αυτή τη στιγμή νομίζω έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τι συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Η υπόθεση, που διερευνάται ήδη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναδεικνύει τις σοβαρές πτυχές των παράνομων επιδοτήσεων και φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα διαφάνειας και ευθύνης.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την επαγγελματική πορεία της ενάγουσας αλλά και το μέλλον της υπόθεσης που συγκλονίζει τον αγροτικό κόσμο.