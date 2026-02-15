Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: Σοβαρές κατολισθήσεις στην Ήπειρο - Σε ποια νησιά ήχησε το 112

Όπως ακριβώς είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, νέο κύμα κακοκαιρίας χτύπησε αρκετές περιοχές της χώρας προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και κατολισθήσεις,

Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατολισθήσεων αντιμετωπίζει η Πρέβεζα η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Στα Τζουμέρκα υπαρχουν επίσης προβλήματα και ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε νωρίτερα σήμερα (15/2) ότι «από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» όταν ενημέρωσε για το ότι υποχώρησε οδόστρωμα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Οι εικόνες από το σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δείχνουν το έδαφος να έχει σηκωθεί και να έχει σχηματιστεί μεγάλη ρωγμή, ενώ ένα αυτοκίνητο χρειάστηκε γερανό για να απομακρυνθεί.

Στην περιοχή της Μυρσίνης, έγινε μεγάλη κατολίσθηση, ενώ επίσης και στην περιοχή του Μύτικα ο παραλιακός δρόμος έχει στην κυριολεξία διαλυθεί με θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από συνεχείς βροχοπτώσεις να έχουν πλημμυρίσει.

Κακοκαιρία: Πού ήχησε το 112

Προκειμένου να προφυλαχθούν οι κάτοικοι, το 112 ήχησε σήμερα το μεσημέρι στις περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα.

Πρώτη ειδοποίησε έλαβε το νησί της Λέσβου, όπου ήδη οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Η σύσταση στους κατοίκους είναι για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Αντίστοιχα, και στη Χίο εστάλη το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Στις Κυκλάδες, το 112 ήχησε στη Σέριφο. . Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ρεκόρ βροχοπτώσεων στην Κέρκυρα

Στο Ιόνιο, η Κέρκυρα κατέγραψε ρεκόρ βροχοπτώσεων, με πάνω από 1.700 χιλιοστά νερού να έχουν πέσει στην πόλη και έως 2.300 χιλιοστά στα ορεινά του νησιού.

Πρόκειται για πρωτοφανή ποσότητα νερού, που υπερβαίνει κάθε προηγούμενο, με σοβαρές συνέπειες για το οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Καιρός: Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.