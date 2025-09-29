Στο επόμενο στάδιο δικαστικής διερεύνησης περνάει η υπόθεση των Τεμπών με την έναρξη της δίκης.

Η δικογραφία της υπόθεσης είναι 60.000 σελίδες, οι κατηγορούμενοι είναι 36 (μη πολιτικά πρόσωπα), από τους οποίους οι 33 κατηγορούνται για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στις συγκοινωνίες που επιφέρει μέχρι και ισόβια. Οι 3 κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα.

Τα πολιτικά πρόσωπα Χρήστος Τριαντόπουλος και Κώστας Αχ. Καραμανλής, ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και η υπόθεση βρίσκεται στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Οι αριθμοί της δίκης δείχνουν ότι θα έχουμε μια μακρά σε διάρκεια δίκη καθώς οι μάρτυρες κατηγορίας είναι 150. Ανάμεσά τους 28 επιβάτες και αυτόπτες μάρτυρες. Επίσης υπολογίζεται ότι στη δίκη θα συμμετέχουν περίπου στους 250 δικηγόρους.

Η δίκη θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γιατί η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απορρίπτει τα αιτήματα εκταφής

Όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο, τονίζεται από την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας ότι «Στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν απαιτείται η διενέργεια της ανακριτικής πράξης για τυχόν ανεύρεση ουσιών στους θανόντες, αφού στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης δεν διαπιστώθηκε ως αιτία ανάφλεξης μετά τη σύγκρουση των τρένων ύποπτο φορτίο».



Η κυρία Λιάνου, ομοίως απέρριψε τα αιτήματα των 80 συγγενών για περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της, με το σκεπτικό ότι έχουν ήδη απορριφθεί τα αντίστοιχα αιτήματα από τον ανακριτή της υπόθεσης κι έχουν εκδοθεί απορριπτικά βουλεύματα από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.