Στο «κάδρο» και δύο αστυνομικοί για τη διακίνηση ναρκωτικών στη Ρόδο: Κύκλωμα από «Σώματα Ασφαλείας»

Στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που ερευνά η αστυνομία στη Ρόδο, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, με τουλάχιστον δέκα άτομα να φέρονται ως εμπλεκόμενα, βρίσκονται στο «κάδρο» και δύο αστυνομικοί.

Οι προαναφερθέντες αστυνομικοί υπηρετούσαν στην Α’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσουμ ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα «Ροδιακή», ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις.

Πρόκειται για έναν στρατιωτικό, έναν Έλληνα και τρεις αλλοδαπούς αλβανικής καταγωγής, οι οποίο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορούμενων σε αδικήματα όπως τοκογλυφία, διακίνηση ναρκωτικών, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.